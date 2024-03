Los cánticos vallenatos que alaban a Dios

La palabra de Dios con el paso de los años ha estado presente en los cantos vallenatos a través de acordeoneros, compositores, verseadores, como testimonio de agradecimiento por una mejor vida donde no se sufre de soledades y se reciben regalías para alegría del corazón.

Quién no recuerda la canción Volver a vivir, de Diomedes Díaz, cuando pensó en Dios en un momento de enfermedad.

“Señor, tú eres grande, tú eres dueño del oro y la plata. Yo fui hecho a tu semejanza, hoy te pido, te ruego el favor, que recibas mi corazón, serán tuyas mis alabanzas”.

Más adelante ‘El Cacique de La Junta’ volvió a cantar. “Diariamente en la mañanita, yo le doy las gracias a Dios. Me dio la paciencia de Job y así muchas cosas bonitas”.

En el año 2002 Diomedes Díaz grabó con Gonzalo ‘el Cocha’ Molina la producción musical Gracias a Dios y volvió a inspirarse en un canto lleno de alabanzas. “La constancia vence lo que la salud no alcanza, y eso significa que Dios ha estado conmigo. Me acompaña en el camino y me libra de la maldad”.

En esa senda del encuentro con Dios, Jorge Oñate y Gonzalo ‘el Cocha’ Molina le grabaron al compositor Esteban ‘Chiche’ Ovalle la canción Gracias Señor, en cuyos apartes está el mejor testimonio de esperanza.

“Si tú me diste un corazón, con él yo te voy adorar, te gritaré en cada canción. Señor, sin ti no valgo nada. Con tus dedos pintaste el mar, a las montañas les diste el color, me diste el talento de cantar y ahora vives en mi corazón. En mí hay un deseo inmenso de recuperar el tiempo que perdí lejos de ti. Te pido que me perdones, tú conoces mis razones y sabes lo que yo fui”.