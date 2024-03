Aida Victoria Merlano confesó la razón por la que no ha abierto OnlyFans

Luego del post muchas fueron las preguntas que le hicieron sus seguidores del por qué no se abría una página de contenido para adultos OnlyFans.

“¿Por qué si yo no tengo lío con empelotarme no me creo una paginita? Porque eso es un trabajo, y como cualquier trabajo requiere disciplina y responsabilidad”, respondió la influencer.

Además, sostuvo que, “yo no me pinto en mi vida sacando horarios para algo que yo disfruto. A mí, la verdad, me prende saber que yo hago las cosas porque se me da la gana y no porque me están pagando por eso. Yo hago plata con un montón de cosas y esa no es una de las cosas por las que quiero ganar dinero”.