La actriz barranquillera Brenda Hanst “toca el cielo” desde México

El personaje de Caridad Mendoza está basado en la vida real, pero con algunos elementos de ficción, que la llevan a demostrar su elegancia y pasión por la moda. Encarna a una mujer llena de clase que le gusta el lujo, imponente y ambiciosa, dispuesta a todo con tal de cumplir sus objetivos políticos.

El personaje se codea con personas importantes con las cuales debe saber jugar bien las cartas para no ser descubierta, pero así como deja toda su pasión por el trabajo, tiene un enlace y aventura en el amor con Aurelio Casillas. Se encapricha con él no solo porque es un hombre irresistible para todas y con él puede liberar sus más altas pasiones, sino también porque ve en él un hombre lleno de poder que al lograr conquistarlo podría tener la vida que siempre ha querido.

“México fue el país en el que decidí vivir en los próximos años, sentí un poco de miedo por pensar que no era para mí y que no encontraría personajes en este país porque era más difícil, según mí tipología, ser seleccionada en series o en las novelas mexicanas, pero aquí se hacen muchas producciones para distintos países, no solo al nivel actoral sino en modelaje y en estos momentos sentía que necesitaba un cambio y por eso me quedaré en estas tierras por mucho tiempo”, aseguró Brenda en diálogo con EL HERALDO.

La actriz que nació en Barranquilla y se crió en el barrio Hipódromo (Soledad) y posteriormente en Venezuela, ha sido una mujer que se ha fijado como meta seguir creciendo en su trabajo y dar lo mejor de sí misma en cada proyecto en el cual decide arriesgarse a dedicar toda su pasión y amor. El Señor de los Cielos, octava temporada, no fue la excepción donde ella se destaca por su liderazgo, su personalidad imponente y apasionada.