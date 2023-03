La actriz Liliana González reveló las razones por las que se fue de Colombia

La actriz bogotana fue entrevistada por Diva Rebeca y reveló algunos momentos difíciles de su vida como infidelidades, fracasos, hasta rivales que se ha encontrado en su trabajo y además contó la razón por la cual decidió irse de Colombia.

González decidió irse cuando ocurrió el paro armando en el país después de la pandemia, debido a que se sentía amenazada.

“No me gustan los políticos, me parecen mentirosos y ladrones la mayoría. Es complejo encontrar un político buena persona. Pero sí viví la situación después de pandemia del paro. Lo viví de cerca porque la mayor parte del problema estuvo en Cali, yo estaba en Pereira y vivía por una carretera donde pasó la Minga. Se metieron a los conjuntos y me entró la paranoia por eso. Yo digo que el lugar en el que vives puede ser el mejor lugar del mundo pero si hay violencia yo por lo menos huyo”, explicó la actriz.