Kathy Sáenz reveló por qué se ausentó del mundo de la actuación

En su intervención, la actriz dejó en evidencia que el camino no ha sido fácil, pues, su carrera profesional es opuesta al mundo empresarial.

“En mi caso han sido muchos aspectos porque, pues no soy empresaria, no es lo que estudié. Al contrario, mi rama es totalmente opuesta, que es un poco como el lado artístico, que precisamente es lo que me conecta con el corazón y la esencia de mi empresa, esa conexión con la naturaleza, esa conexión espiritual”, dijo la actriz.