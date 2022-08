“Nadie tiene ni tendrá la voz de Vicente” Jaime Camil

Para Camil realizar el papel es una acto de mucho respeto por la importancia que tiene Fernández, no solo en México, sino, en toda América Latina. “No es una parodia, no es una imitación, no es una caricatura. El reto era interpretar a un personaje humano, que conectara con las personas a través de las emociones, a través del corazón, y eso fue lo que hicimos.”, indicó en una entrevista con Blu Radio.