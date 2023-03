Así celebró Georgina Rodríguez la segunda temporada de su serie de Netflix

“Nacieron un lunes de Resurrección, llega el momento más esperado y tu corazón se para. Bella nació fuerte y sana, pero un pedazo de mi corazón voló. Nunca voy a ser la misma. Cada vez que miro a Bella me pregunto: '¿Así estaría él?'. La verdad es que siento que todavía no estoy preparada para pensarlo, como que todavía no le he aceptado. Les digo siempre a mis hijos: 'Vuestro hermanito está en el cielo, él no quiere andar, quiere volar. Cada vez que miréis al cielo, pensad en él”, explicó.

Tras lo sucedido, Rodríguez decidió continuar con su vida y enfocarse en su crecimiento profesional, uno de sus proyectos es la serie. Tras el lanzamiento celebró en un restaurante de Madrid, España, acompañada de sus seres queridos.

La empresaria es una amante a la colección de bolsos de marcas lujosas y como una muestra de agradecimiento, le obsequió una cartera a la directora y subdirectora del reality. “Antes coleccionaba bolsos, ahora los regala”.