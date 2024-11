Los cantantes puertorriqueños de reguetón Anuel AA y Farruko protagonizaron un rifirrafe en redes sociales que ha dejado saber a los fanáticos la opinión de cada artista sobre la actualidad del género.

Todo comenzó cuando Farruko cuestionó a través de una publicación de Instagram la falta de unidad de los reguetoneros de Puerto Rico, poniendo como ejemplo a sus colegas colombianos, quienes recientemente se unieron para lanzar la canción ‘+57’, que resultó bastante polémica en el país por sexualizar a menores de edad con su letra.

Para ‘+57’ se reunieron los reguetoneros colombianos más escuchados en las plataformas digitales: Karol G, Feid, DFZM, J Balvin, Maluma, Ryan Castro, Blessd y Ovy On The Drums.

“Sacando la cara por el reggaetón, porque nuestros hermanos colombianos nos llevan ajorao, porque en mi isla todos los nuevos son ‘bichotes’ y matan gente en todas sus canciones”, escribió el intérprete de ‘Pepas’.

“Al paso que vamos, en unos años la gente olvidará que de aquí salió el verdadero ‘masacote’ y nosotros ya no hacemos canciones de varios artistas en el género urbano porque los traperos no se llevan entre ellos, le bajan la movie o no saben montarse en un reguetón”, agregó.

Anuel AA le salió al paso a las críticas lanzadas por Farruko a los reguetoneros de Puerto Rico, asegurando que los exponentes del género de ese país no están dejando morir la industria.

“El que está apagado anda hablando disparates. Dizque no hay boricuas haciendo reguetón ¿De qué carajo están hablando? Serán ustedes que están apagados”, expresó el intérprete de ‘Ella quiere beber’, ‘Tú no lo amas’ y ‘Secreto’, entre otros temas.

La disputa continuó con otra publicación de Farruko en la que se burla de Anuel AA. Subió un video en el que se ve al exnovio de Karol G en concierto y dijo que no tiene un show interesante.

“Yo creo que mis predicaciones son más interesantes que esto ¿Este es el show que nos vas a traer a Puerto Rico? ¡Al final ustedes son quienes deciden por lo que pagan”, aseveró.