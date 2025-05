La famosa cantante paisa Karol G, intérprete de éxitos como ‘Provenza’, ‘Amargura’, ‘Tusa’, ‘Bichota’ y ‘El Barco’, entre otros, habló por primera vez sobre la relación sentimental que tuvo durante casi tres años con el puertorriqueño Anuel AA.

Lo hizo en el documental ‘Karol G: Mañana fue muy bonito’, que sigue el recorrido de la artista desde sus inicios en Medellín hasta su consagración como icono global de la música latina. La cinta se estrenará el próximo 8 de mayo en Netflix.

La plataforma de ‘streaming’ celebró el pasado miércoles 30 de abril la ‘premier’ del documental en la capital de Antioquia, con decenas de creadores de contenidos y cantantes como invitados.

Es por esto que antes de la fecha de estreno se han conocido en redes sociales algunos fragmentos del documental ‘Karol G: Mañana fue muy bonito’. Uno de los que más ha dado de qué hablar tiene que ver con la relación entre ‘la Bichota’ y Anuel AA, de la que ella se refirió como “un infierno”.

“En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, yo me despertaba y yo sentía que como que me iba a morir. Yo sentía que como persona no tenía ningún valor, no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza, yo sí sentía que era algo como de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir, cuando uno lo que está haciendo es sufriendo, uno sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir y era una pesadilla, fue un infierno”, dijo Karol G sentada en un sofá ante la cámara.

Aunque fue uno de los episodios más duros de la vida de la cantante paisa, ella rescata que le sirvió como ‘combustible’ para impulsar su carrera a través de canciones que resultaron ser un éxito global.

“Lo único que dejó de todo fue que por medio de mis canciones tuve la oportunidad de hablar por muchas personas que a veces no saben cómo expresar lo que sienten”, sostuvo.

El largometraje documental está dirigido y producido por la ganadora del premio Emmy Cristina Costantini (Mucho Mucho Amor: La Leyenda de Walter Mercado, Science Fair) y producido por los productores de This Machine (parte de Sony Pictures Television) R.J. Cutler, Elise Pearlstein y Trevor Smith, y Bichota Films en asociación con Interscope Films.