La presentadora Violeta Bergonzi nació en Francia pero desde pequeña se encuentra en Colombia.

Su amor por la comunicación la demostró desde temprana a edad, pues estudió, y ahora se destaca como periodista, modelo y presentadora de televisión.

Violeta de 36 años se desempeñaba como una de las conductoras del staff de ‘Buen día Colombia’ transmitido por RCN, pero el pasado miércoles anunció que se retiraba este 15 de noviembre.

Bergonzi tiene dos hijos, Alicia y Hernando, de dos años y 10 meses respectivamente, a quienes no les ha dedicado tiempo, por lo que su motivo más grande para renunciar fue para pasar más tiempo con ellos.

La comunicadora no se alejará de la televisión y espera conseguir un programa menos fuerte, pues además de animar también le tocaba hacer entrevistas.

Igualmente, los rumores que no se llevaba bien con las otras presentadoras Ana Karina Soto y Viena Ruiz, quedó aclarado en una entrevista que dio a ‘Lo sé todo’.

“Todas las diferencias que te puedas imaginar. O sea, piensa en Viena, Ana Karina y Violeta, ¿en qué se parecen? ¡En nada! Todas somos mujeres totalmente distintas (...) Con Ana Karina nos hemos pegado unas agarradas que tú no te imaginas, y con Viena no tanto porque es relativamente nueva. ¿Imagínate que no peleáramos? ¡Qué pereza todos los días contentos! (...) Yo vivo en mi mundo imaginario. Soy muy parchada y muy relajada, vivo como en mi burbujita y no le paro bolas a nada”, detalló la modelo.