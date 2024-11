Durante el XXVII Encuentro Nacional y XXI Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación, realizado del 9 al 11 de octubre en la Universidad de la Costa (CUC) por la Fundación Red Colombiana de Semilleros de Investigación (RedColsi), estudiantes de la Universidad del Norte y miembros de la Fundación IQ se alzaron con el primer puesto del concurso de Robótica Abierta - RoboRave Internacional, destacándose en el Reto Apagafuegos.

El equipo estuvo compuesto por Miguel Ángel Soto Martínez, estudiante de Ingeniería Electrónica; Maryangel Borré Méndez, de Ingeniería Mecánica, y dos miembros de la Fundación IQ: Gustavo Pinilla y Ethan Rojas. El desafío, que combinaba precisión y autonomía, consistía en diseñar, construir y programar un robot capaz de encontrar y apagar cuatro velas ubicadas en una pista de obstáculos.

“Un orgullo al quedar como primer puesto en el primer encuentro de RoboRave, fue una experiencia muy espectacular, ya que era la primera vez que diseñamos un robot tan especial y diferente al resto, y gracias al esfuerzo que le pusimos día a día esta primera vez fue también el mejor robot del evento”, afirma Miguel Ángel.

Con un tiempo límite de tres minutos, el robot debía sortear barreras de diferentes niveles de dificultad sin derribarlas, un reto que exigía una adecuada aplicación de ingeniería mecánica, electrónica y habilidades de programación. El equipo de Uninorte y la Fundación IQ superó con éxito la prueba, logrando que su robot autónomo destacara por su capacidad de respuesta y precisión.

Gracias a su destacada participación, el grupo obtuvo el aval para representar a Colombia en el campeonato mundial de RoboRave que se celebrará en 2025 en Kaga City, Japón.

Para Miguel Ángel, la robótica es más que una competencia: es una pasión que lo ha acompañado desde la infancia. “Mi gusto por la robótica nació de niño cuando mi madre me llevó a asistir a la Fundación de robótica, porque no quería que pasara mucho tiempo jugando videojuegos. De ahí pasé por todas las categorías con múltiples logros en cada una hasta llegar a la universitaria, donde me encuentro ahora”, comenta.

Este interés lo llevó a elegir la Universidad del Norte, conocida por sus convenios internacionales, y a estudiar Ingeniería Electrónica para complementar sus habilidades y conocimientos en un área en la que deseaba profundizar.

El concurso reunió a un total de cuatro equipos universitarios, incluyendo tres provenientes del SENA Valle, lo que hizo del evento un encuentro de talento nacional. “Fue una experiencia espectacular, y haber diseñado un robot tan especial, diferente al resto, fue realmente gratificante”, destaca el estudiante uninorteño.

Este triunfo académico simboliza el impacto de la robótica en la educación y en la vida de los jóvenes, quienes encuentran en ella una oportunidad de conocimiento y crecimiento personal. Con su mirada puesta en el campeonato mundial de Japón, el equipo de Uninorte y la Fundación IQ se prepara para alcanzar nuevos logros en el mundo de la robótica.

“Espero que tanto ahora como en el futuro pueda continuar mi proyecto de vida con la robótica como un pilar de esta ya que es algo que siento, me define como la persona que soy”, concluye Miguel Ángel.