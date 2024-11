No quiere que todo el tiempo lo vivan identificando como el nieto de Diomedes Díaz o el hijo del ‘Terremoto del Vallenato’, eso está bien, pero Martín Elías Díaz Varón quiere empezar a escribir su propia historia dentro de la música vallenata.

Es por ello que a los 17 años de edad acaba de lanzar su primera cápsula musical, producción que consta de seis canciones, y que lleva por título Mi presentación. De esta manera, se muestra al mundo como una de las voces jóvenes que quiere hacer historia en un género musical que ha respaldado muy bien a los distintos miembros de las dinastías más prolíferas de este folclor.

Lea aquí: Papá de Karol G la defendió ante la polémica por su canción ‘+57′: “Eres grande corazón”

“No salgo al ruedo por presión, sino por pasión, porque el vallenato me mueve las fibras y eso es algo que quiero dejar claro”, dice ‘Martincito’ como es llamado cariñosamente por sus allegados.

Este joven, producto del amor del fallecido cantautor vallenato Martín Elías Díaz Acosta con Claudia Isabel Varón Sánchez, se había dado a conocer ante los medios de comunicación cuando tenía 12 años gracias a su talento para jugar el fútbol. En aquel entonces era central y defendía los colores verdiblancos del Atlético Nacional. Sin embargo, con el pasar de los años despertó su verdadera pasión y le pidió a su madre se mudaran de su natal Cúcuta a Valledupar para aprender todo lo relacionado con la música Vallenata. Su madre Caya Varón le brindó todo su apoyo y hace tres años se radicaron en la capital cesarense donde recibió todas las instrucciones necesarias por parte del acordeonero y productor José Fernando ‘el Morre’ Romero.

Tomada de I Bajo la guía de Rolando Ochoa fue grabada esta producción.

“Empecé a conocer a fondo la música y a perfeccionar mi técnica de canto, me encontré en el camino con El Morre que sabe mucho, me tuvo mucha paciencia y por fortuna hoy me mantengo firme en mi sueño de triunfar en la industria musical, algo que sabemos no es nada fácil, pero que si se hacen las cosas bien, los frutos tarde que temprano se recogerán”, sostiene el juvenil cantante.

Martincito recuerda que su padre le dijo muchas veces que lo iba a apoyar en lo que él quisiera, pero que ante todo quería verlo convertido en cantante. “De hecho me ponía mucha de su música, eso lo recuerdo mucho, así que ahora debe estar muy feliz en el cielo”.

Seis canciones para celebrar

Este jueves 14 de septiembre se lanza en todas las plataformas digitales Mi presentación, cápsula musical que consta de seis canciones. La elección de la fecha no es otra que la fecha de su cumpleaños. “Ya cumplimos 17 años, me siento feliz porque lo estamos celebrando con buena música”, aseveró ‘Martincito’.

En cuanto a los temas que la integran, están: Mi presentación, de Jorge Mario Aarón Córdoba; también está Quédate quieta, de la autoría de Rolando Ochoa, quien fuese acordeonero de su padre, y además se encargó de liderar la producción; El que come callao, de su autoría, tema que se convirtió en el anticipo de esta producción; Te enhuesaste, de Fernando Daza; No te vayas, de Carlos Rueda y Ay ve, tema hecho por el fallecido Omar Geles junto a Fernando Daza y Bryan Palomino.

Le puede interesar: Estos son los restaurantes participantes en Sushi Master 2024 de Barranquilla

“Hay algo que valoro mucho y es el apoyo del ‘Martinismo’ eso lo he podido sentir desde el día que anuncié iniciaría mi preparación como cantante, y ahora que estoy empezando este camino el calor humano es mucho mayor. También estoy mostrando otras facetas con esta cápsula musical, ya que compongo un tema, además, soy verseador, mucha gente me ha visto y saben que lo hago bien”.

En este proyecto se encuentra acompañado por las notas del acordeonero Santiago Oñate, quien en 2022 se convirtió en Rey Vallenato Infantil del Festival de la Leyenda Vallenata.

Cabe recordar que hace unos meses, Martín Elías Jr. ya había sacado una muestra de su talento en la música. Se trata de un cover de la canción La reina de Cartagena, lanzada en el año 2000 por su abuelo, Diomedes Díaz, acompañado por el acordeón de Emiliano Zuleta.