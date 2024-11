La canción ‘+57′ sigue causando polémica desde que se estrenó el pasado jueves 7 de noviembre, por el trasfondo de su letra.

Los artistas colombianos Karol G, Maluma, J Balvin, Feid, Blessd, Ryan Castro, DFMZ y Ovy on the Drums se unieron para hacer una canción que representara la unión del género urbano en el país.

Pero al parecer los usuarios no recibieron de mejor manera la letra de la canción. Uno de los principales críticos fue la revista Rolling Stone que destacó que su letra está plagada de sexismo con una frase como: “Una mamacita desde los fourteen (14 años)”.

Destacaron que era un “desastre” esta colaboración. “Es gravísimo que, a estas alturas de la conversación sobre la narcocultura y la cultura de la violación, se sigan tocando libremente temas como la sexualización a menores en las canciones”.

Asimismo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) destacó que debería darles a los artistas una capacitación en temas de género.

Además, el Congreso de la República pidió a la disquera de Karol G (Bichota Records LLC) retirar la canción de las distintas plataformas digitales.

“Este producto musical, como ha sido señalado por múltiples voces de medios, organizaciones de la sociedad civil, entidades del Estado y de expertos en el análisis cultural -entre ellos el ICBF-, perpetúa estereotipos de la narcocultura y hace una preocupante apología a la sexualización de menores”, manifestó el Congreso.

Si aún no entiende porqué +57 es un apoyo al abuso infantil o necesita argumentos implacables para explicarle a quien defiende la canción, mire el siguiente video del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pic.twitter.com/HALHqTXglF — Leisa tu sexologa (@Leisatusexologa) November 12, 2024

A ellos se les sumó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, quien advirtió a los artistas que participan de la canción que son voces de “una cultura que llevan afuera de Colombia”.

“Reproduce una forma de ver la vida y de vivir de fiesta que no solo no es constructiva, sino que simula una liberación que en realidad está sometida a un esquema machista y violento (…) Olvida que las mujeres no deberíamos de tener dueño porque eso nos vuelve objetos”, dijo Marín Ortiz.

Por eso, en Spotify apareció una nueva versión en la que la voz de Feid canta: “Mamacita desde los eighteen (18 años)”, es decir, cambiando la letra.

En las redes sociales se especula que sí sirvió la presión de las entidades y las personas que sienten que es un irrespeto.