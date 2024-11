El reconocido actor de Denzel Washington reveló que será parte de la próxima entrega de ‘Black Panther 3′.

Aunque esta tercera no está confirmada oficialmente por Marvel Studios, es una de las más esperadas.

Y es que en el calendario de estrenos futuros del UCM está ‘Vengadores: Secret Wars’ para el 2027 y faltaría también la confirmación de las fechas de ‘Blade’ o ‘Armor Wars’.

Los expertos sugieren que pasarían como tres años para que ‘Black Panther 3′ salga a las sanas de cine.

¡Denzel Washington ha confirmado que se ha unido oficialmente al reparto de la próxima Black Panther 3! pic.twitter.com/2lwDPJkvgQ — Agente de Marvel‏ (@AgentedeMarvel_) November 12, 2024

“Para mí, todo es sobre el director, especialmente en este momento de mi carrera. Solo estoy interesado en trabajar con los mejores. No sé cuántas películas me quedan por hacer, probablemente no muchas. Quiero hacer cosas que nunca antes haya hecho. Ryan Coogler ha escrito una parte para mí en la próxima ‘Back Panther’”, dijo.

Igualmente, no se saben más detalles del tema, pues recordemos que el papel de Black Panther era interpretado por el fallecido Chadwick Boseman (T’challa) en la primera película, y en Laetitia Wright (Shuri) en ‘Black Panther: Wakanda Forever’.

Sobre él también se refirió Denzel. “Era un alma amable y un artista brillante, que permanecerá con nosotros en la eternidad a través de sus icónicas actuaciones durante su corta pero ilustre carrera. Que Dios bendiga a Chadwick Boseman”.

Washington ha ganado un Oscar como Mejor Actor, con la película, ‘Training Day’. También estuvo en ‘Gladiator 2′, la trilogía ‘The Equalizer’, ‘Malcolm X’, ‘Huracán Carter’ y ‘Philadelphia’.