‘La casa de los famosos 2 Colombia’, el reality que tuvo bastante éxito en su primera temporada, vuelve para el año 2025 con otros participantes que la darán toda para ser el ganador.

En esta etapa van por el segundo grupo de aspirantes que se someterá a votaciones para ver cuál de todos será el segundo participante elegido. Recordemos que en las primeras votaciones el público eligió a Melissa Gate.

La temporada no solo volverá con nuevos participantes sino que tendrá a una nueva host digital, quien es la creadora de contenido Ornella Sierra.

Ella acompañará a Carla Giraldo, como una de las presentadoras del programa de televisión. Sin embargo, dada a la mala fama que se ganó Giraldo como mala compañera con Cristina Hurtado, en el segmento pasado, los cibernautas se preguntaban si sería lo mismo con Ornella.

Es por eso, que la influencer dio a conocer mediante sus redes sociales cómo era su relación con la también actriz.

“Ya por fin les puedo contar que seré la ‘host’ digital de ‘La casa de los famosos Colombia’. Recuerdo que hace un año me llamaron como participante y yo, honestamente, no entendía porque me habían llamado a mí si yo no me consideraba ‘famosa’. Es más, creí que iba a durar una semana en ese ‘reality’ no más”, expresó Ornella.

Además, agradeció a la producción por haberle cumplido este sueño. “Gracias por permitirme vivir este sueño al lado de personas que admiro muchísimo como Carla Girlado. Les prometo que daré lo mejor de mí, me he preparado muchísimo para este momento y si de algo estoy segura es que la vamos a romper”.

De Carla Giraldo solo tuvo palabras de admiración. “Es un sol, la amo. Y la admiro muchísimo, espero aprender mucho de ella. Muy pronto verán la entrevista que le hice”.