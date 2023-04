Hermana de Andrea Valdiri revela que perdió su tercer embarazo

Entonces procedió a contar que debido a una serie de síntomas se practicó una prueba de embarazo y esta dio positivo, lo cual fue motivo de felicidad para ella y su pareja, que han intentado tener hijos en repetidas ocasiones sin éxito.

“Mi esposo me compró una prueba de embarazo, mis amores, porque yo me sentía muy mal y pues, mis amores, la alegría de los dos fue que nos dio positivo, esa felicidad la verdad que es muy buena para mi casa porque yo he tenido problemas para tener bebés, yo no he podido tener mi primer hijo”, dijo.