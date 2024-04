El actor Eric del Castillo sale herido de un set de grabación

“Me sangró mucho. Me atendieron luego, luego los paramédicos de Televisa. Ya tengo una semana. Ahí va, son gajes del oficio. Se espantaron porque me salió un chorro de sangre. Dije ‘no se me cayó el dedo, verdad’, para que se espanten”, continuó.

A lo largo de sus años en la actuación, Eric del Castillo personificó con frecuencia personajes enérgicos, rudos y vigorosos.

En 1959 participó en La marca del Gavilán, filme perteneciente a las películas de la serie de Aventuras del Látigo Negro. Tras varios años de intervenciones menores, en 1963 obtuvo el protagónico en Rostro infernal. A partir de aquellos años, su carrera artística comenzó a consolidarse y sigue vigente hasta la actualidad. Ha participado en cerca de 300 películas: Tiburoneros (1962), La generala (1970), Perro callejero (1978) y Vagabunda (1993), entre otras.