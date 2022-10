Diana Ángel sostuvo fuerte encontrón con Alejandra Azcárate

Asimismo, mencionó que todo se dio en un restaurante, donde casualmente se encontraron, y en el que Azcárate aprovechó para despacharse contra Diana.

“Ella sí ha tenido unas actitudes muy fuertes conmigo y en estos días me vio en un restaurante y se levantó a decirme cosas terribles y me abrumó mucho. Yo le pedí perdón […]. Fue bastante fuerte y yo soy muy sensible y me fui llorando. Cada uno tiene que pasar su proceso, no tengo nada en contra de ella y públicamente le digo que fue un malentendido. Sí me asustó un poco, le tengo un poco de miedo… fue bastante aterradora la escena”, aseguró.

Hasta el momento, Alejandra Azcárate no se ha pronunciado sobre el hecho.