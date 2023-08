Esta fue la verdadera suma de dinero que recibieron los ganadores del Desafío

Por su parte, Aleja pudo mostrar sus mejores habilidades y es por ello que para Guajira la noche no empezó de la mejor forma, ya que fue la primera eliminada en la prueba entre las cuatro escogidas como favoritas del público, y en la prueba final caería derrotada ante Aleja, quien a lo largo de la competencia defendió los colores de Omega y Alpha.

La ganadora también habló sobre la polémica que enfrentó con Guajira relatando lo que ocurrió mientras ambas perseguían el mismo objetivo.

“En el momento no vi nada raro y yo iba detrás de ella, íbamos muy pegaditas y ella, en un momento en el que estaba el hueco ahí para pasar a la otra letra (que llevaba a un espacio distinto) en el laberinto, se volteó y me dijo: ‘No, por aquí no es’. Entonces, yo me devuelvo inocente y miro y ella siguió”.

Una pista llena de obstáculos, espirales y escaleras le permitió a Aleja ser la ganadora. Al final la puntería, uno de sus puntos pendientes, estuvo a su favor y pudo sellar su triunfo ante una digna rival que estuvo siempre a la delantera.