¿Cuál fue el personaje más “insoportable” de ‘Yo soy Betty, la fea’?

Un locutor de Tropicana se refirió al caso de la supuesta celebridad “más insoportable” que hizo parte del elenco. Al parecer, la producción estaba en la búsqueda de figuras reconocidas de época y acudieron a la chilena.

“‘Creo que fue el peor error’, dicen ellos. Qué señora tan ‘inmamable’ fue Cecilia Bolocco. Llegó un punto porque me imagino que Fernando Gaitán precisamente habrá hecho una negociación, no bajo cuerda, sino como —que le habrán dicho—: ‘Cecilia, mira, no tengo plata, pero vas a salir en ‘Betty, la fea’, ¿por qué no vienes?’. Y Cecilia dijo: ‘Listo, yo voy pero tienen que haber muchos capítulos alrededor de mi persona’. Capítulos que nunca vimos y que nunca salieron porque, dicen ellos, que la idea era que parte de la historia era de Cecilia Bolocco como si ella fuera la protagonista”, mencionó el periodista sobre las anécdotas del programa.