Carlos Villagrán habla sobre su estado de salud tras rumores sobre cáncer

Hace algunos meses se conoció la historia de Vanesa, la hija menor de del actor y comediante mexicano Carlos Villagrán, quien alcanzó la fama por su papel de Kiko en ‘El Chavo del 8’, de la mano de Roberto Gómez Bolaño.

El actor ha tenido que afrontar duros momentos al ver el cáncer que afronta una de sus hijas, el cual le fue diagnosticado en julio pasado.

La joven de 37 años ha dado detalles a sus seguidores del difícil momento por el que está pasando ya que se le ha comenzado a caer el cabello, por lo que ha hecho uso de pelucas ante este difícil proceso del que espera salir victoriosa.

“Se me está cayendo el cabello ya exageradamente, ya estoy a punto de perder mi cabello, ha sido muy impactante, la verdad que cuando se me empezó a caer sí lloré porque es impactante, para una mujer es muy impresionante", reveló en ese momento.

Ahora se divulgó la noticia de la supuesta enfermedad de Carlos Villagrán, que generó gran preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, el propio actor de 79 años salió al paso de los rumores para aclarar su situación de salud.

A través de una entrevista en el programa 'América Hoy', Villagrán desmintió categóricamente las informaciones que circulaban sobre un diagnóstico de cáncer de próstata. "Estoy perfectamente bien, feliz de la vida. No es nada de lo que tuve, solo me hicieron unas radiaciones", afirmó el actor.

El veterano artista explicó que, si bien estuvo en un centro médico, fue por motivos diferentes a la enfermedad que se le atribuía. Además, aprovechó la ocasión para compartir detalles sobre su actual estado de salud, asegurando que se encuentra trabajando con normalidad y debutando en California.

"Agradecido con tanta gente que quiere y admira al personaje Quico y no tengo absolutamente nada", concluyó Villagrán, agradeciendo el cariño de sus fans.

En su cuenta de Instagram también envió un mensaje: "Queridos amigos, estoy bien. No hagan caso por favor a los medios amarillistas, yo me encuentro con salud". Así mismo aclaró que la enfermedad pasó hace tiempo y nunca lo anunció.