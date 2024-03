La casa de los famosos: Omar Murillo y Alfredo casi se van a los golpes

DIOSSSS MIOOO, MIENTRAS TODOS VEMOS LA GALA SE PRENDIERON FUERTEMENTE ALFREDO Y OMAR.

Me parece que la pelea es una estupidez pero Omar no tenía por qué humillar a así a Alfredo, y los 2 me caen bien mal, así que no se.

¿quien tiene razón?#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/z3TZjRhsJz