Andrea Valdiri respondió a rumores sobre supuestas infidelidades a exparejas

La creadora de contenido Andrea Valdiri recientemente respondió a los comentarios de un creador de contenido que la acusó de haberle sido infiel al padre de su hija menor, Lowe León, con su exesposo, Felipe Saruma.

Dicho rumor salió a relucir en medio de un capítulo del pódcast ‘Gordas de envidia’, en el que Valentino Lázaro, creador de contenido, realizó fuertes acusaciones sobre la vida privada de la influencer barranquillera.

“Me gustaba mucho su energía, era muy feliz, muy jocosa, la vieja bailaba (a mí me gusta el baile). Yo decía: 'Es una mujer muy empoderada, ella no se deja de ningún man', pero luego cuando conviví con ella, aunque solo fueron tres veces, vi un poco de cosas de que la mala es ella, no los manes”, relató el creador de contenido.

Continuó diciendo: “Lo hace quedar re mal, hasta la custodia de los hijos les quita, mientras los cachonea. Es como, nena (...) Saruma era cacho de Lowe. Pero en esta ocasión es la primera vez que la queman a ella, de verdad. Siempre que Valdiri terminaba con alguien, era el man. Y esta vez han defendido a Pipe”.

A través de unas historias en su cuenta de Instagram, Valdiri se refirió a su proceso personal de manera general. “No todo el mundo merece tu nueva versión, tardaste bastante en sanar. Sé exigente con quienes tienen acceso a tu energía”, escribió.

“Algunas personas hablan mal de ti porque si hablan de sí mismo nadie los escucha. No te lo tomes personal, entiéndelos”, manifestó días después a través de la misma red social.

