Santiago Alarcón se refirió a los rumores de su divorcio con ‘Chichila’ Navia

Vale desatacar que mientras leía la pregunta, ‘Chichila’ realizó un expresivo gesto de asombro que aclaraba todos los rumores. Además, reveló que mientras hacía la dinámica de interacción con sus seguidores, su esposo la observaba y reía.

“Me está mirando en este momento [risas]… Ahí está mi ‘arremuesquito’, yo no me he separado, para nada”, dijo la artista mientras giraba su teléfono para dejar ver a Santiago.

A pesar de las evidencias, los rumores continuaban y por ello, Santiago decidió romper el silencio y hablar sobre las condiciones en las que se encuentra su matrimonio, del cual nacieron dos hijos.