Ana del Castillo impacta con su nuevo look y recibe críticas y elogios

Es importante recordar que la cantante se ha convertido en una referencia musical gracias a su carisma y sus particulares shows; sin embargo, también ha estado –en varias ocasiones– en el ojo del huracán.

Una de las situaciones más virales fue cuando en medio de un concierto del maestro Iván Villazón, la joven le habría faltado al respeto a su colega.

Recientemente, la intérprete de grandes éxitos como ‘Ya es mio’, ‘La cachera’ y ‘Cuando te veo’, compartió en su galería de Instagram una nueva sesión de fotos en la que mostró su nuevo look, generando comentarios de todo tipo.

En las imágenes, Ana no teme en mostrar su cuerpo escultural con poca ropa. En esta ocasión, lució una minifalda plateada, dejando al descubierto sus piernas y un top de color verde muy llamativo con zapatos de tacón alto en el mismo tono. Pero lo que más llamó la atención entre sus seguidores fue su peinado.

La cantante decidió llevar unas trenzas en su cabello, causando un gran impacto en sus fanáticos, quienes enseguida le comentaron su nueva apariencia. “Divina”; “Hermosa y talentosa”; “Espectacular mami”, “Muy linda, mi artista número uno”, fueron parte de las reacciones de los usuarios en su cuenta personal.

Otros no estuvieron de acuerdo con el cambio de estilo y atacaron a la artista, incluso, mencionaron que extrañaban a otras figuras del canto vallenato. “Definitivamente cada día extraño más a Patricia Teherán”; “Físicamente me gustaba más en sus inicios”; “¿Y esta qué es. Creo que hay frustración el modelaje o artista”; “Ese look no le funciona”.