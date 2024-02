Margot Robbie habla sobre su exclusión de las nominaciones de premios Óscar

emoción que Ryan Gosling pudo haber sentido al recibir su tercera nominación a los Premios Oscar se vio empañada por la decisión de la Academia de Cine de Hollywood. En cuestión de horas, externó su descontento con respecto a la omisión de sus compañeras, utilizando el emblemático lema "No hay Ken sin Barbie", una frase icónica en el universo de la película.

A través de un comunicado, Gosling afirmó: "No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie, las dos personas más responsables de esta película que ha hecho historia y que ha sido celebrada en todo el mundo. Ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, determinación y genialidad. Decir que me decepciona que no estén nominadas en sus respectivas categorías sería quedarme corto. Su trabajo debe ser reconocido junto con el de otros nominados que lo merecen".