Aida Victoria Merlano se pronuncia sobre comentarios homofóbicos de Westcol

En su cuenta de Instagram, la influenciadora publicó un video en el cual hacía una reflexión sobre la homofobia y aprovechó para contar su experiencia personas con respecto al tema. La joven indicó que aunque le gustan los hombres, ha sentido atracción por otras mujeres.

"Últimamente se han viralizado unos clips homofóbicos por parte de algunos creadores de contenido. Unos desde la tontería y otros desde la religión. Pero para mí más importante que salir a responderles, me pareció necesario hablarle a las personas que al día de hoy todavía permiten que estos comentarios de rechazo los definan", inició Merlano.

En el clip, la barranquillera aseguró que desde hace algunos años tuvo la valentía de decir públicamente que sentía atracción hacia las mujeres. Algo que le trajo algunas consecuencias con personas a su alrededor.

Según Merlano, sacar esa parte de su vida a la luz, hizo que se peleara hace tres años con una persona muy importante en la vida que la rechazó, algo le provocó depresión por algunos meses. De hecho, tuvo que ser medicada.

"Yo, que públicamente siempre he exhibido a parejas hombres, no me quiero imaginar el dolor tan grande que viven las personas que tienen que enfrentarse al mundo porque decidieron amar a alguien de su mismo género", dijo.