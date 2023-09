Aida Victoria Merlano reveló cómo se enteró que su ex le era infiel

Su vida privada ha sido bastante comentada, no solo por ser hija de la exsenadora barranquillera, sino también por sus relaciones amorosas, la cual fue protagonista de una reciente entrevista con otra influenciadora llamada María José (Camilo Pulgarín).

En esta ocasión, Aida Victoria confesó la infidelidad de la que fue víctima por parte de una expareja.

“Me acuerdo de una vez que estaba con un ex y el tipo viene y me dice: Mira las mujeres que me caen, pero yo estoy es enamorado de ti. Y viene y me hace así (deslizar la pantalla) y yo: ‘Para’, te lo juro por mi vida que esto es real, le digo: ‘Para’, me dice: ‘¿Qué?’...le comenté: ‘Hazme así un momentico y ahí yo sentí algo”.

Relató que intento manipular a su expareja argumentandole que no era tóxica, pero sentía algo.

"Abre ese chat, le dije así, te lo juro que el man no quería abrirlo y ahí yo empecé a sospechar. Entonces, ¿qué +hice yo primero? Argumentar y decirle: ‘Mira, necesito que me muestres porque ta-ta-ta. ¿Qué hice después? Intentar manipular y le comenté: ‘Yo no soy tóxica, pero siento algo".