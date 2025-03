Bella Ramsey, la joven actriz recordada por su participación con solo 11 años en Juego de Tronos, con su interpretación de Lyanna Mormont, reveló que es autista. Confesó que el diagnóstico fue “liberador” para ella para poder ser más tolerante consigo misma.

En entrevista en Vogue, la actriz aseguró que ahora entiende y se tolera por “no ser capaz de realizar las tareas cotidianas fáciles que todos los demás parecen poder hacer”.

Ramsey, quien se consolidó en la actuación en la serie The Last of Us junto a Pedro Pascal, producción que estrenará su segunda temporada el próximo 13 de abril, confesó que precisamente durante el rodaje de este trabajo fue que un compañero, con una hija autista, vio similitudes en los síntomas de su hija.

Ahora, con el diagnóstico, la actriz aseguró que es liberador porque llegó a sentirse como “un bicho raro”, teniendo problemas sensoriales, sobre todo con las “microexpresiones” y “el lenguaje corporal de las personas”.

También aseveró que el diagnóstico la ha ayudado en el set de grabación e interactuar con la gente. Dijo que ha podido aprender más ahora por estar “observando y aprendiendo de las personas”.

“Cuando me veía, pedía por favor que apagaran la tele. No podía evitar pensar que debía haberlo hecho mejor o que no tendría que haber puesto alguna cara’”, contó una vez Bella a The Guardian en relación a su participación en Juego de Tronos.

Contó que luego de lograr el papel tuvo que mantener el secreto y no decirle nada a compañeros o amigos.

“Todos estaban intrigados por lo que estaba haciendo y querían saber de qué se trataba”, dijo Bella en su momento a The Evening Standard. “Pero no me dejaban contarlo a nadie, especialmente porque Lyanna era un personaje nuevo. No se lo tomaron bien. Intenté explicar que había firmado un acuerdo de confidencialidad y no lo hacía para hacerme la importante”.

En sus estudios, en un momento tuvo que decidir ver las clases virtuales, debido a que se burló delante de sus compañeros porque no podía hacer un ejercicio.

“Para mí es una de las mejores cosas para las que puede usarse Internet. Me llevo mucho más de las clases virtuales porque no hay distracciones frustrantes, uno se sienta tranquilo y seguro en su casa y aprende. Baja la presión de los compañeros y el deseo que todos tenemos de encajar, entonces te permite ser quien eres realmente y te deja espacio para hacer las cosas no académicas que te gustan”, explicó.

Entonces asegura que con la actuación es todo lo contrario.

“Actuar te pone en un lugar en donde nadie te juzga, es la oportunidad de ser otra persona… En la escuela no había lugar para desarrollar una personalidad fuera de la corriente… Ahora cada toma es una oportunidad para cambiar”, dijo.

Bella también reveló en el pasado que es una persona no binaria. En una entrevista con The New York Times aseguró: “Tal vez mi género siempre fue fluido. Tener un género asignado no es algo que me guste demasiado, pero no me molesta que me llamen con pronombres femeninos –dijo entonces–. Lo que no quiero es que digan que soy una ‘mujer joven’, o una ‘mujer joven y empoderada’, porque realmente no soy eso”.