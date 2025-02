La superestrella colombiana Shakira suspendió su concierto en Perú tras ser hospitalizada de emergencia debido a un cuadro abdominal.

La artista, quien tenía previsto presentarse esta noche, dio a conocer la noticia a través de un comunicado en el que expresó su tristeza por no poder cumplir con su público peruano.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento”, explicó la intérprete de Hips Don’t Lie.

Además, señaló que los médicos le indicaron que no está en condiciones de subirse al escenario. “Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, agregó.

Shakira manifestó su pesar por la cancelación del espectáculo: “Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión para reencontrarme con mi querido público peruano”.

Pese a la situación, la barranquillera confía en que su recuperación sea rápida y espera retomar la presentación pronto. “Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”, aseguró.

Finalmente, la cantante indicó que su equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para el concierto. “Mi plan es realizar este show en cuanto sea posible. Mi equipo y el promotor ya están trabajando en una nueva fecha para comunicarles”, concluyó.

