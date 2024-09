No hay duda de que Melissa Martínez se ha convertido en una de las presentadoras de televisión más queridas y seguidas en el país. Pero, además de tener sus fieles seguidores por su trabajo en el ámbito del periodismo deportivo, también es muy admirada en redes sociales, tanto que ha creado sus propias líneas de varios productos, que comercializa y visualiza en sus cuentas.

En relación a esto, recientemente la comunicadora atlanticense realizó una denuncia por medio sus redes sociales, en la cual expone a una famosa plataforma de ventas digital, porque a través de esta estarían “falsificando” los productos de su empresa.

“Falsifican mis vestidos. No solo copian a las grandes marcas del mundo, también pretenden acabar con pequeños emprendedores como yo. Pero Dios nunca pierde”, se lee en parte de la publicación de Martínez.

Luego, ante muchos mensajes en sus publicaciones de personas que pusieron en dudas sus declaraciones en contra de la plataforma, de nombre Temu, se volvió a pronunciar.

“Entro aquí y me encuentro varios mensajes de mujeres diciendo: ‘Uy, qué cinismo diciendo que los de Temu te copian’. Los de Temu me copian a mí. Parece ilógico, verdad. Pero no lo estoy sufriendo yo sola. Lo están sufriendo miles de emprendedores alrededor del mundo... no hacen más que copiar”, aclaró.

Además, describió en sus videos todo el trabajo que hay detrás de las prendas que comercializa y agregó que en algunas pautas usan su cara, lo que no ha autorizado.

“Ellos cogen un diseño en el que yo trabajo semanas, porque toca sublimar la tela, escoger la flor del vestido, esa tela debe ir al taller en Bucaramanga o en Barranquilla, toca aprobar el diseño y luego tengo que venderlo en la tienda o hacer el envío. Y ellos no solo se están copiando el diseño, son tan descarados que hasta pautan con mi cara”, dijo.

Por último, Melissa dejó claro que tomará el camino jurídico para defenderse, sin importar el tamaño de la marca a la que enfrenta.

“Entonces yo, así de diminuta, empecé el camino jurídico para enfrentarme a un gigante como Temu. No me voy a quedar callada porque tengo las herramientas para decirles que están copiando”, afirmó.