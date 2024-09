La influencer Aida Victoria Merlano vuelve a sorprender a sus seguidores, esta vez anunció a través de sus redes sociales que es la presidenta de un equipo de fútbol en República Dominicana, llamado ‘Galácticos del Caribe’.

La barranquillera publicó un desafiante video donde muestra todo el proceso que ha pasado tras las críticas de los internautas, y cómo ha superado estos contratiempos hasta llegar donde se encuentra hoy.

“Me siento pequeña enfrentada a un mundo que no conozco, con opiniones que golpean sin saber si uno de esos golpes me noquee (...) Lanzarme sin saber qué me espera también tiene la probabilidad de que nada contenga mi caída. Supongo que de eso se trata la vida”, dijo la creadora de contenido en su mensaje.

¿Qué sería de las grandes recompensas si no hubiese valientes dignos de ellas? ¿Y qué sería de los relatos si en este mundo abundaron cobardes? Se cuestiona Aida Victoria en el video, dejando unas frases positivas para continuar la vida, sin importar los malos momentos.

La influencer recibió cientos de comentarios, unos a favor y otros en contra, sobre su nuevo cargo en el mundo deportivo, especialmente en el fútbol.

“Sé que soy una gran atrevida por estar aquí, pero el mundo es de los atrevidos”, aseguró la mujer en su cuenta de Instagram, acompañando la publicación con el polémico video.