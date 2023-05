12:00 AM Editorial

Más rebajas y descuentos, decisión acertada de supermercados

Si no se logran contener los precios de la canasta familiar, lo cual no parece rápido ni sencillo porque tampoco se debe pasar por alto el previsible choque que originará el incremento de la gasolina durante los próximos 8 meses, costará dios y ayuda minimizar el impacto de esta tormenta en el poder adquisitivo de la gente. La opción más viable es insistir en un esfuerzo colectivo porque los milagros no existen. No, al menos, en este escenario, en el que se requerirán más decisiones de fondo como las de supermercados y bancos que dan lecciones sobre cómo responder a las legítimas preocupaciones de quienes están a punto de tirar la toalla.