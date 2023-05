12:00 AM Editorial

¿Hasta cuándo lo de matarnos delante de la mamá?

Ingerir licor hasta perder el sentido como si el mundo se fuera acabar al día siguiente aparece como uno de los detonantes más recurrentes de los hechos de violencia durante el fin de semana de las madres. El alcohol facilita que salgan a la luz viejas rencillas no superadas con miembros de la familia a los que en esta fecha se les suele volver a ver de manera inesperada. Con estos antecedentes, como ocurre con la velocidad, mezclar trago con emociones podría producir resultados fatales si no se acude a un imprescindible control de las pasiones. Abandonemos toda esperanza si, adicionalmente, son hogares en los que la única forma conocida para resolver sus problemas son los golpes. No habrá Policía, Fiscalía ni sistema de justicia que pueda conjurar esta situación.