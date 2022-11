Reducción del SOAT no es una solución: expertos

Víctor Cantillo, investigador y consultor experto en Ingeniería de Transporte y Movilidad de la Universidad del Norte, dijo que no es una medida apropiada y que envía un mensaje equivocado.

“Además del subsidio al Soat, las motocicletas gozan de otros subsidios (no pagan algunos impuestos, no pagan peajes). Ello no hace más que incentivar su uso, lo cual explica el crecimiento exponencial de la motocicleta (por cada auto nuevo ingresan entre 2 y 3 nuevas motocicletas)”, expresó Cantillo.

Añadió que el mayor problema radica en las externalidades que causa el uso de la motocicleta, específicamente la siniestralidad.