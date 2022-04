Precios de la carne no bajarán para el consumidor: Fedegán

Preocupación ante aumento de precios

Los altos precios de la carne de res podrían seguir incentivando la venta de inventario ganadero especializado en leche, y en la medida en que las importaciones repunten para compensar la caída del acopio formal, la lechería especializada podría seguir afrontando dificultades que lleven a acentuar caídas en la producción.

Lafaurie sostiene que el precio de la carne “no va a bajar” para el consumidor.

“No puedo hacer promesas que no correspondan, no va a bajar porque Colombia tenía con un revulsivo mercado interno unos precios que no compensaban los esfuerzos de los ganaderos. Hoy ellos se sienten recompensados, y eso va a traer mayor desarrollo, mayor empleo y mayores oportunidades en todos los rincones del país”, explicó el dirigente gremial.

En el 2021 la producción total de leche estuvo movida en una dirección diferente al acopio formal.

La Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan) reportó para 2021 un crecimiento del 5,8 % de la producción total de leche en Colombia, lo que contrasta con un decrecimiento del 7 % en el acopio formal.

“Esto significa una mayor participación del mercado informal, posiblemente a partir de una mayor relevancia del sistema ganadero doble propósito que es protagonista en todo el territorio colombiano”, manifestó José Félix Lafaurie, presidente ejecutivo de Fedegan.

Agregó que “en contraste, la industria formal se concentra en las zonas de lechería especializada, en donde se observaron dificultades en cuanto a mayores costos y problemas logísticos, incluidos los bloqueos de mayo”.

Según el informe del DANE, con los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la tendencia reciente en el precio de la leche al productor (con bonificación), el cual se incrementó un 38 % en enero de 2022 comparado con enero de 2021, explica en buena medida una inflación anual de la leche del 22 % en febrero del presente año.