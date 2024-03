Expertos piden que se reduzca la tasa de interés para reactivar la economía

José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda y Comercio y rector de la Universidad EIA, percibe que hay un espacio importante para bajar la tasa de interés, y con ello puede ser un camino para contribuir al mejoramiento de ese motor de crecimiento en el consumo interno.

“Dado que la inflación ha venido en un proceso de desaceleración, se puede pensar en una reducción de tasas entre 75 y 100 puntos básicos”, expresó José Manuel Restrepo.

En ese mismo sentido, el ex ministro de Hacienda recalcó que debe ser una decisión sostenible de política monetaria. “Es decir, que no dé lugar a que el Banco de la República tenga que echarse hacia atrás de nuevo en caso de que el comportamiento de precios no tenga el buen desempeño que hasta el momento ha venido teniendo. Dicho de otra manera, que la decisión de política monetaria sea sostenible de ahora en adelante”.