Crisis de contenedores parece estar aproximándose a su fin: Anif

“En los países menos desarrollados, que no son islas, el aumento ha sido menor en el precio de los importados (8,7 %), pero no deja de ser relevante para la inflación (2,2 %). El caso de los países cercados de tierra – aquellos que no tienen acceso al mar – el efecto ha sido aún más bajo sobre los importados (3,2 %) para un incremento generalizado en los precios de 0,6 %”, detalló Anif.

Añaden que a medida que cedan los precios de los fletes, las presiones inflacionarias por ese frente irán desvaneciéndose, pero la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), plantea que el efecto sobre los precios tiene cierto rezago, indicando que tomará tiempo para que los menores fletes se canalicen a precios más bajos para los consumidores.