Cómo saber manejar el bolsillo en tiempos de alta inflación

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la inflación anual para el mes de septiembre fue de 11,44 %, siendo este indicador el más alto desde marzo de 1999.

Así como Montes, existen diferentes casos de familias que han modificado su estilo de vida económico para poder subsistir en tiempos de alta inflación, particularmente en los productos básicos de la canasta familiar.

“Ya no compro carne de res porque se encuentra muy costosa, y no me voy a varar porque estoy acostumbrado a comer lo que sea, entonces cambié mi estilo alimenticio y ahora como granos y huevos, más allá que estos también han subido de precio, pero no tanto como el de la carne de res”, dijo Waldemiro Jímenez, ciudadano barranquillero.