Año sostenido de aumento en gasolina tiene en jaque los usuarios

Luego del anuncio del Gobierno del pago de una compensación a los taxistas por los incrementos de la gasolina y que para poner en marcha esta medida los conductores y empresas de taxis deben actualizar sus datos en el Runt para verse favorecidos, el sector de taxis afirmó que dicha compensación no servirá en lo absoluto en lo que el taxista se gana diariamente.

“El Gobierno dijo que esa compensación iría en el rubro entre $60 mil y $70 mil, y eso no compensa lo que el taxista se gasta en el mes, ya que en promedio lo que se gasta son $124.800”, puntualizó Jorge Guerrero Zuleta, presidente de Sinchotaxis Barranquilla en diálogo con EL HERALDO.

En ese sentido, señaló que el Gobierno tampoco aclara en qué medida en el tiempo se dará esa compensación.

“Estamos ya ad portas de llegar a mediados de octubre y el Gobierno no ha definido nada, muchos taxistas incluso dicen que no se van a inscribir porque no están para recibir limosnas, y eso también les ha quitado la intención de inscribirse en el Runt a los taxistas, entonces, eso desincentiva claramente al gremio, que ha visto año tras año una enorme decepción del Gobierno nacional. Así las cosas, el cáncer que está consumiendo al gremio sigue latente”, dijo el presidente del sindicato taxista.