Nuevamente el presidente de la República Gustavo Petro se fue lanza en ristre contra el Banco de la República por el aumento de las tasas de interés, asegurando que esto no permite que el gobierno se “desahogue financieramente”.

Además, responsabilizó al Emisor de ser la entidad que aumenta el gasto público del país.

“Quien aumenta el gasto público en Colombia es el Banco de la República con su alta tasa de interés. Es la deuda interna la que aumenta como gasto público, y esta está determinada por la tasa de interés que impone el Banco de la República", aseveró.

Señaló que es una “posición política” la que asume el Banco de la República al no bajar las tasas: “Por eso no la bajan. No permiten desahogar financieramente al gobierno y paralizan la economía nacional. Es simplemente una posición política”, opinó.

Como se sabe, este viernes la Junta Directiva del Banco de la República tendrá una nueva reunión de política monetaria en el que se definirá la nueva tasa de interés. Cabe recordar que este indicador se ha mantenido en la línea de 9,50 %.

Sin embargo, el mercado económico espera en promedio que la tendencia permanezca en esa misma línea. Unos afirman que el descenso sería hasta de 9,45 %, mientras que algunos pocos señalan que la reducción puede ser de 25 puntos básicos, ubicándola en 9,25 %.

No es la primera vez que el mandatario cuestiona al Emisor. En su momento, aseguró que la Junta Directiva está incumpliendo un fallo de la Corte Constitucional, y sus referencias están frenando la inflación.

El presidente dijo que mientras en el Gobierno del expresidente Iván Duque el Emisor contribuyó con la economía, en la actual administración no pasa lo mismo.

“La tasa de interés es el principal motivo para determinar hacer o no hacer una inversión productiva, no es el único. Pero la junta no solo ayuda a estancar inversión productiva, que significa empleo y riqueza, sino que, está premiando a los detentores de deuda interna en pesos: los grandes banqueros y capitales golondrina”, afirmó Petro.