En el primer mes de este año el recaudo tributario comenzó al alza, comparado con el año anterior, según lo reportado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), puesto que se logró un recaudo de $32,84 billones, lo que significó un incremento del 6 % si se compara con el mismo dato de enero del año pasado, cuando cerró en $31,02 billones.

Pero la situación es muy diferente si se tiene en cuenta la meta de recaudo que tiene la entidad tributaria. De acuerdo a Luis Eduardo Llinás, director encargado de la entidad, “para 2025 tenemos una meta audaz de recaudo que asciende a $298,8 billones. Desde la Dian estamos trabajando en acciones concretas que nos permitan alcanzarla”.

En ese sentido, e equipo de Investigaciones económicas del Banco de Bogotá advirtió que el recaudo en enero fue casi $1,9 billones por debajo de la meta del Gobierno estimada por ellos.

Lisandro Junco, ex director de la Dian, señaló que arranca mal el recaudo. “Enero usualmente deja un “colchón” de recaudo para el resto del año. No hubo ni “colchón” ni se cumplió la meta. En enero se pagaron el IVA de ventas navideñas. Prueba de que no hay reactivación económica”.

Añadió que el objetivo a final de año no se va a cumplir. “El ajuste fiscal lo tienen que hacer después del primer trimestre cuando se den cuenta de los $298 billones que tienen como metas son inalcanzables, y que aquí tiene un ingrediente adicional y son los impuestos de conmoción interior, que dicen ellos que pretenden recaudar más de $3 billones, es una gran mentira y un tema en donde también van a fracasar”.

Frente a esta problemática, afirmó que ahora la gente ya ha hecho planeaciones tributarias con el impuesto de timbre así como al impuesto a los juegos de suerte y azar en línea, ambos establecidos en el decreto de conmoción.

“Esto va a desestimular los usos y consumos, por lo que habrían menos jugadores. Hay que recordar que a estos se le suma el impuesto provisional a ventas de hidrocarburos”, anotó.