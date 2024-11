Todavía no me decido si voy a comprar vivienda o no. Aunque las tasas de interés han bajado y los bancos han realizado diferentes promociones y me han propuesto diferentes métodos de pago, la verdad no sé si comprar. La única razón es que los proyectos en los cuales yo estoy interesado están muy costosos, y se me salen de las manos por el momento”.

Estas fueron las declaraciones de Marcial Vergara a EL HERALDO. Un hombre barranquillero que tiene su núcleo familiar conformado por su esposa y dos hijos, y que asegura que los precios de vivienda están todavía altos, y que eso lo desmotiva para adquirir una propia, teniendo en cuenta que ahora mismo vive bajo la modalidad de arriendo.

“Es lo que me desmotiva, y creo que no solamente me pasa a mí, sino a muchas familias barranquilleras, y a eso también se le suma la cantidad de quejas que hemos escuchado sobre el incumplimiento de las constructoras en materia de tiempos de entrega. Todo eso desmotiva a que uno compre casa”, manifestó Vergara.

Ante testimonios como estos, y teniendo en cuenta que las tasas de interés han ido bajando de forma paulatina para adquirir vivienda, sumado a la llamada ‘guerra de tasas’ que diferentes bancos del país han tenido para motivar la adquisición de inmuebles en diferentes proyectos, surge una gran pregunta: ¿Cómo motivar a las personas a que puedan comprar casa propia?.

El interrogante parte de cifras que son preocupantes para el sector edificador. De acuerdo con el último informe de Coordenada Urbana de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), se vendieron 9.889 unidades habitacionales en todo el país durante el mes de septiembre, esta cifra es la más baja reportada desde mayo de 2020 y entre los septiembres, la más baja desde 2010.

Según el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, pese a que las tasas de interés siguen bajando, el sector permanece quieto, acumulando 25 meses consecutivos de caídas en las ventas de vivienda.

Conciencia desde lo social

Expertos en el tema señalaron en diálogo con EL HERALDO que más que un descenso en la tasa de interés y una ‘guerra de tasas’, debe tener incluido una conciencia desde lo social. Esto con el objetivo que el gran sueño que tienen los hogares de comprar casa se vuelva una realidad, y no se convierta en una fantasía casi que imposible de cumplir.

De acuerdo con Ernesto Villamizar, presidente de Credicorp Capital Fiduciaria, el gran sueño de una familia es tener una vivienda propia. Sin embargo, lo que debe impulsar a dicha familia es que se logren acuerdos para que la banca pueda ayudar de buena manera a este sueño.

“Voy a comprar una casa. Eso no puede ser más lindo para un hogar, pero como ocurre en la mayoría de los casos, el hogar o la cabeza del hogar tiene capacidad de ahorro de $10 millones, que viene siendo mucho para ese núcleo familiar, y muchos necesitan esa ayuda para que se coloquen otros $10 o $15 millones para que el hogar pueda pagar un crédito a 20 años por ejemplo, y eso no está inventado de otra manera, y Colombia siempre fue un modelo, y dejó de serlo. Ese ha sido el gran problema, más allá de que el mercado actual tenga tasas que se pueden considerar competitivas, pero falta mucho por hacer, y falta mucho por motivar”, destacó el presidente de Credicorp Capital Fiduciaria.

Para Laura Roa, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), la reducción de la tasa de interés tiene que ir acompañada de una educación financiera para que más hogares puedan tener ese sueño de una vivienda propia en Colombia.

“Se deben brindar acompañamientos a las familias e incentivarlas a ahorrar, eso es clave, y hacerles ver que comprar vivienda sí es posible”, destacó Laura Roa a este medio.

Generar confianza

A su vez, el presidente de PEI, Jairo Corrales, dice que es muy relevante la disminución de la tasa de interés, puesto que este indicador no solamente hace que cueste menos el crédito, sino que además genera confianza y propicia el consumo. “Nosotros vemos que el próximo año debería darse una reacción a la motivación de comprar vivienda porque las tasas van bajando, y eso es a lo que debemos apuntar”.

Por su parte, Javier Suárez, presidente de Davivienda, afirma que hay una oportunidad de oro para los hogares, teniendo en cuenta que hoy en día los bancos está ofreciendo tasas muy atractivas.

“Cuando uno ve que el Banco de la República va bajando las tasas de interés y que la inflación ha ido cediendo poco a poco, las entidades financieras nos hemos ido anticipando. Yo creo que las tasas que tenemos hoy en día en los créditos hipotecarios son tasas muy atractivas, y eso lo percibe uno con las estadísticasde visitas en los portales de ventas. La reducción de tasas ayuda muchísimo en la movilización de compra de vivienda”, sostuvo.

Hay un esfuerzo de la banca

En diálogo con EL HERALDO, el presidente de Camacol, Guillermo Herrera, expresó que la banca ha realizado un gran esfuerzo para que los hogares puedan aprovechar diferentes tipos de financiación, uno de ellos es el Pacto por el Crédito, que implica bajar las tasas de interés.

“Yo lo que les puedo decir a las familias es que siempre vale la pena invertir en vivienda por la valorización, por la oferta y los precios que tenemos, por las tasas que hoy hay, pero aquí lo que buscamos es que también los hogares pobres puedan invertir. Obviamente, la mejor recomendación es comprar vivienda, y sobre todo ahora que tenemos 170 mil viviendas en oferta en todo el país, más de 100 mil son viviendas de interés social (VIS), pues lo que se debe decir es que actualmente hay condiciones de financiación, hay tasas, y todos podemos entrar, pero queremos que los hogares también puedan entrar”, sostuvo el presidente de Camacol, Guillermo Herrera.

La banca se compromete

María Lorena Gutiérrez, presidenta del Grupo Aval, manifestó que existe un compromiso total de la banca colombiana para incentivar a los colombianos a comprar vivienda.

“Hemos trabajado muchísimo desde el Pacto por el Crédito en nuestro compromiso de bajar las tasas de interés, y eso es válido para los que quieren comprar vivienda. Es que así se logra justamente avanzar en la reactivación económica”, dijo Gutiérrez.

Por último, el presidente de Credicorp Capital Fiduciaria, Ernesto Villamizar, señaló que la tasa de interés seguirá bajando aún más, y por ende los colombianos tendrán mayores oportunidades para invertir en su vivienda propia.

Lo que necesita el sector de vivienda para reactivarse

Es claro que las ventas de vivienda no están pasando por un buen momento en Colombia, y aunque las tasas de interés están bajando, el sector de la construcción necesita romper la tendencia bajista, pero eso se logra con la reactivación económica que debe liderar el Gobierno nacional. Así lo manifestaron diferentes expertos que fueron abordados en el Congreso Colombiano de la Construcción celebrado en Barranquilla esta semana.

De acuerdo con el presidente de PEI, Jairo Corrales, es importante que se logre atraer inversión extranjera.

“Hoy en día, BlackRock, que es un inversor internacional, realizó hace poco una inversión de USD55 millones este año en el vehículo, y eso lo hizo en buena medida porque fomentamos unas condiciones para aumentar la liquidez de los títulos, entonces eso es muy importante. Otro punto que también es importante es el gobierno corporativo, que las compañías colombianas sepamos que para atraer inversión extranjera debemos tener unos altos niveles de gobierno corporativo”, puntualizó el presidente de PEI.

Por su parte, la presidenta del Grupo Aval, María Lorena Gutiérrez, señaló que es clave mantener los subsidios del Gobierno, que pasaron de 55 mil a 22 mil, lo que dejó un sinsabor a la banca.

Otro punto que recalcó María Lorena Gutiérrez es mantener las tasas de interés competitivas.

“Eso está incentivando a la compra de vivienda, y si hacemos la cuenta, mirando la tasa del Banco de la República, es la tasa más baja en la historia para compra de vivienda”, dijo.