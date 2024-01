“Los Juegos Panamericanos 2027 tienen que ser en Colombia”: Mariana Pajón

En este mismo sentido, la bicicrosista se cuestionó sobre quiénes serían los verdaderos perdedores tras la decisión que tomó el presidente de Panam Sports, Neven Ilic. Al respecto, precisó que no solo perdería Barranquilla, sino el país en general. “ Hoy con el corazón roto me pongo a pensar ¿quién pierde con la no realización de los Panamericanos en Colombia? La respuesta es: perdemos todos”, señaló.

Y profundizó: “Perdemos visibilidad internacional, perdemos posibilidad de ingresos para sectores turísticos y economías locales, perdemos en adecuación y construcción de escenarios deportivos para nuevas generaciones, perdemos fogueo internacional para muchos atletas, perdemos credibilidad internacional, perdemos la posibilidad de mostrar lo mejor de Colombia, perdemos posibilidad de empleo e impacto social, perdemos la posibilidad de unir a muchos colombianos en una causa, perdemos futuro”.