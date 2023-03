Se cumplen 16 años del primer hat-trick de Messi con el Barcelona

Los reflectores dentro del cuadro azulgrana seguramente apuntaban a estrellas como Ronaldinho, gran figura de la época, o grandes personalidades como las de Eto'o, Xavi o Iniesta, ya todos con un nombre posicionado. Sin embargo, un habilidoso chico argentino de 19 años — mismo número de su camiseta — fuese quien terminaría llevándose todos los aplausos de los asistentes.

Fueron tres tantos — no dos, ni solo uno — los que Messi anotó para ganar la pulseada ante un ya experimentado guardameta Iker Casillas. Un sueño hecho realidad que no tuvo felicidad completa gracias a las apariciones de Ruud Van-Nistelrooy, por duplicado, y Sergio Ramos que empataron las cargas y no le concedieron la victoria al Barcelona (3-3).