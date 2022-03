Uno por uno: Luis Díaz, el distinto, pocos pasan la evaluación

David Ospina (6): poco trabajo en el primer tiempo, pero en el segundo respondió cuando lo exigieron.

Daniel Muñoz (6): constante salida por sector derecho y se juntó varias veces de buena forma con Sinisterra. Correcto partido.

Carlos Cuesta (5): una lesión lo sacó del partido, pero sufrió mucho contra Rondón mientras estuvo en cancha.

Dávinson Sánchez (4): muchas dudas en el fondo. Perdió varios duelos contra Rondón. Está lejos de su mejor versión.

William Tesillo (6): jugando como lateral le cuesta mucho. Poca salida y casi no acompañó a Díaz. Como central mejoró.

Wílmar Barrios (6): intentó sacar al equipo limpiamente, pero no es su fuerte. Estuvo bien en marca y cumplió.

Jefferson Lerma (5): estaba para sacar al equipo y no lo consiguió. En marca respondió, pero el equipo pierde salida con él.

James Rodríguez (5): intentó, pero sigue sin estar bien físicamente. Anotó de penal, pero no aportó mucho más.

Luis Sinisterra (6): buen partido. Fue una constante amenaza para los defensores venezolanos. Cumplió.

Rafael Borré (5): perdido. No se notó mucho en el juego, pero le hicieron el penal.

Yairo Montero (4): no tuvo su mejor partido. Casi no salió por la banda y no aportó mucho.

Juan Quintero (4): casi no se notó en su ingreso. Algunos destellos, pero nada más.

Luis Suárez (4): no se sintió su ingreso. Flojo partido del samario.

Harold Preciado (S.C): poco aportó en el ataque. Inclusive botó un claro gol.

Gustavo Cuéllar (S.C): le dio aire al mediocampo, pero no más.