Uno por uno: Kevin Castaño, el mejor de los nuestros

Jaminton Campaz (S.C.). No tuvo muchos minutos en el campo para ser calificado, pero no desentonó en su ingreso. Tuvo su oportunidad y no negó gota de sudor.

Matheus Uribe (S.C.). Entró para terminar de refrescar el campo y darle un poco más de dinámica al equipo y lo hizo bien. Ayudó en marca y también dio un aire más.

Yerson Mosquera (S.C.). Ingresó por la lesión de Cristian Borja en los últimos minutos y no tuvo mucha participación. Sí logró cerrar bien una jugada en defensa. Cumplió.

Néstor Lorenzo (7). Su planteamiento fue bueno y su equipo se vio muy superior a Paraguay, sobre todo en el primer tiempo. Demoró un poco en los cambios. Sigue invicto y eso es algo que hay que valorarle mucho. Buen trabajo.