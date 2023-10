Uno por uno: Carlos Cuesta, el mejor de los nuestros; Jhon Arias, destacado

Matheus Uribe (5.5). Un partido bastante discreto. No se le niega el sacrificio que tuvo, pero la realidad es que casi no aportó a la hora de atacar en el compromiso. Su salida del encuentro se demoró bastante en darse.

Jhon Arias (6). De menos a más. Al principio se vio que le costó bastante participar en el juego y tampoco ayudaba mucho a la hora de quitar el balón. Después mejoró y terminó siendo uno de los mejores del equipo en campo.

James Rodríguez (5). Unas pinceladas y nada más. No fue su mejor partido y casi ni pesó en el encuentro. Tuvo alguna que otra inspiración que generó algo de peligro, sin embargo, no pasó a mayores. Se vio cansado y no se entiende la razón por la que no salió del partido.

Luis Díaz (6). Falló el penal que pudo haber significado la victoria para el equipo. No obstante, tuvo varias jugadas importantes y también le anularon un tanto en el juego.

Rafael Santos Borré (5). Discreto partido. Casi ni participó en el juego y no pudo tener ninguna jugada clara de gol. Le costó bastante encontrarse. Partido para el olvido.