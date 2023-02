Por Liga de Europa, habrá máxima exigencia para el Barcelona en Old Trafford

El Barcelona tendrá mañana un gran momento para reivindicarse, frente a un Manchester United que se agarra a su fortaleza de Old Trafford, en un partido de vuelta de los 'play off' de la Liga Europa con la máxima exigencia y que afronta sin dos jugadores fundamentales como Pedri y Gavi, además de la ausencia de Ousmane Dembélé, que ya no jugó en la ida.