Tuboleta Pass, la nueva manera de ingresar al estadio para ver a la Selección

Tuboleta, compañía encargada de la distribución de los tickets, estará estrenando una nueva herramienta que le servirá a los aficionados para guardar sus entradas y en el que no se podrán descargar ni volverse PDF y se habilitará su código el mismo día del partido.

Así se lo hizo saber el gerente nacional de la empresa, Jorge Ríos, quien en una conversación con EL HERALDO explicó un poco cómo será el manejo con esta aplicación, la cual ya se puede descargar.

“Es una oportunidad espectacular de volver a rodear a nuestra Selección, con la ilusión de ir al Mundial. Hay varias novedades para los hinchas. La primera es que en Colombia tendremos un método de entrega de boletas 100% digital. Esto se hará por la aplicación de Tuboleta Pass. Cuando compren la boleta esta les notificara que deben descargar la aplicación y ahí estará la entrada. Se puede transferir por medio de la misma aplicación. La persona que la recibe y ahí está la boleta, ahí se tendrá el acceso al estadio”, señaló.

“Básicamente lo que cambia es que ya no habrá archivo PDF. Con esta aplicación no es necesario imprimir la boleta, además, no es posible porque no se puede descargar la boleta, solo vive dentro de la aplicación. Esta es la misma tecnología que usan muchos equipos en el mundo, la Uefa para la Champions y que también tiene la Fifa. Esto suma y ayuda a la seguridad de las boletas y los hinchas”, complementó.

